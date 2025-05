Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,32%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, incolore l', che archivia la seduta a 5.964 punti, sui livelli della vigilia.Sui livelli della vigilia il(+0,09%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'(+0,06%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,96%) e(+0,42%). Il settore, con il suo -1,55%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+8,21%),(+1,54%),(+1,26%) e(+1,01%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,63%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,54%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,29%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,21%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,15%),(+3,57%),(+3,50%) e(+3,07%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,86%.scende del 2,40%.Calo deciso per, che segna un -2,25%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,07%.