Eurocontrol rivede le stime in perdite

(Teleborsa) -, l'ente di regolazione del, prevede che quest'anno il numero dei movimenti aerei risulterà inferiore del, che corrisponde a unae, in termini di valore economico,, direttore generale di Eurocontrol, ha espresso preoccupazione per il dato ancora più negativo rispetto alle previsioni fatte a inizio estate e ancor più per la mancanza di coordinamento tra i Paesi europei sulla gestione dei viaggi aerei nonostante le indicazioni prodotte dall'e dalper il controllo delle malattie Contagioso (Ecdc). Brennan si è augurato che si arrivi rapidamente all'adozione di criteri comuni, relativamente ai test e ai criteri di valutazione epidemiologica.