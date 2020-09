Appuntamenti e scadenze del 17 settembre 2020

Anima Holding

Azimut

Banca Farmafactoring

Banca Generali

Banca Ifis

Banca Mediolanum

Cattolica Assicurazioni

Cerved Group

Credem

Dominion Hosting Holding

doValue

Fineco

Fope

Geox

Illimity Bank

Intesa Sanpaolo

Mailup

Mutuionline

Nexi

Poste Italiane

Tamburi

Tinexta

Unipol

UnipolSai

(Teleborsa) -Digital Italian Equity Week 2020 - La quarta edizione dell’Italian Equity Week di Borsa Italiana sarà in formato interamente digitale con 77 società che rappresentano oltre il 65% della capitalizzazione di Piazza Affari che incontreranno 330 investitori globaliConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri dell'IstruzioneBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiG20- Arabia Saudita 2020 - Riunione congiunta dei ministri della salute e della finanza del G20 - meeting virtuale8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nei mesi di luglio e agosto13.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020- Appuntamento: Financial Day - Digital Italian Equity Week 2020