Auto elettrica, in Germania si studia una batteria ricaricabile in 15 secondi

(Teleborsa) - Unaalperche può essere ricaricata in. È il progetto avviato da un'azienda tedesca, la, in collaborazione con una delle massimi istituti della ricerca in Germania, ilUna soluzione che se si riuscirà a portare sul mercato il modello di– scopo della collaborazione tra le due realtà tedesche – permetterà di risolvere alcuni dei maggiori ostacoli alla diffusione dei veicoli ricaricabili, cioè tempi di “rifornimento” lenti, degrado della batteria e ansia da autonomia.L'elemento chiave della SuperBattery allo studio è il materiale in carboniobrevettato da Skeleton che consente di applicare l'elevata potenza e la lunga durata degliin una batteria al grafene. Di recente Skeleton Technologies ha firmato una lettera di intenti da un miliardo di euro con uno dei principali OEM automobilistici per portare la tecnologia degli ultracondensatori sul mercato.