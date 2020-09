SDG, Snam: Taskforce dei CFO del Global Compact ONU presenta principi guida

Snam

(Teleborsa) - Presentati oggi dalladi cui, i primi(Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) dell'I principi – spiega Snam in una nota – hanno l'obiettivo di guidare le aziende nel far coincidere i propri impegni di sostenibilità e strategie finanziarie credibili in grado di creare impatto reale sugli SDG."Siamo convinti – afferma– che questi principi avranno un'importanza cruciale nel supportare le aziende di diversi settori e Paesi nella transizione verso lo sviluppo sostenibile, consentendo loro di fornire un contributo concreto agli SDG. La sfida climatica che abbiamo di fronte e l'esigenza di fare progressi anche nelle sfere del sociale e della governance richiedono uno sforzo da parte di tutte le imprese. In Snam ci impegniamo a mettere in pratica queste linee guida e a scambiare esperienze per gettare le basi di un mercato finanziario SDG trasparente ed efficace, e invitiamo i CFO e le loro aziende a unirsi a noi in questa iniziativa".I membri della CFO Taskforce hanno individuatoche necessitano di miglioramento: impatto e misurazione, strategie e investimenti integrati, finanza aziendale integrata e comunicazione e reporting integrati. L'obiettivo – si legge nella nota – è lavorare insieme all'intera catena del valore, da investitori, banche e istituzioni finanziarie per lo sviluppo alle agenzie di credit rating e alle società di valutazione della sostenibilità, per creare un mercato ampio, liquido ed efficiente per gli investimenti e i flussi di capitale legati agli SDG.Snam fornisce il proprio supporto agli SDG e in particolare agli obiettivi 7 (Affordable and Clean Energy), 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), 11 (Sustainable Cities and Communities), 13 (Climate Action) e 15 (Life on Land). Nell'ambito di un piano strategico da complessivi 6,5 miliardi di euro al 2023,focalizzato sull'innovazione nel core business, con l'obiettivo di abbattere le emissioni, e sui nuovi business della transizione energetica, dall'efficienza energetica alla mobilità sostenibile, al biometano e all'idrogeno. Nel 2019 e nel 2020, Snam è stata tra le prime aziende al mondo a emettere rispettivamente une uncon l'obiettivo di allineare la propria strategia finanziaria con gli obiettivi di sostenibilità.I principi integrati per la finanza e gli investimenti SDG sono stati sviluppati insieme dae da diversi settori di business.