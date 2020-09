Unicredit e MPS? Tornano voci di aggregazione

Intesa

(Teleborsa) - La crisi pandemica non ferma il processo didel settore bancario, culminato con l'aggregazione, che ha dato nuova linfa ad un settore bancario un po' opaco. Una operazione che ha aperto adi fusione, coinvolgendo diverse banche e soprattutto, la controllata dal Tesoro che si è appena liberata del fardello degli NPL con la creazione di una bad bank e la cessione ad AMCO.E proprio sul Montepaschi tornano le indiscrezioni delle ultime ore, indicando la direzione di un accordo che da Roma porta direttamente a Milano, in Piazza Gae Aulenti. Secondo, che cita fonti anonime vicine alla situazione, lsarebbe stato sentito alsul tema della possibile vendita dellain mano allo Stato.Si sarebbe trattato di contatti informali, ma il Tesoro vedrebbe laper la dismissione della quota nella banca senese. Il Ministro Roberto Gualtieri avrebbe già firmato una bozza di decreto che autorizza la vendita di MPS.Il Ceo di Unicredit, scrive ancora l'agenzia internazionale, non sarebbe però disposto a prendere in considerazione alcun accordo che non fosse almenoe che non protegga la sua banca da, che ammontano a circa 10 miliardi. A questo proposito sarebbe stata anche condotta da Unicredit un'analisi interna per valutare rischi e benefici dell'operazione di aggregazione con MPS.