MPS, Banca Akros: nessun grande investitore è stato escluso dall'ABB

(Teleborsa) - Il collocamento dell'ultima tranche di azionicondotto daè stato effettuato "che regolano tali operazioni: tutti gli ordini sono stati raccolti, registrati ed elaborati allo stesso modo e nessun ordine di acquisto correttamente inoltrato è stato ignorato". Lo fa sapere la banca d'investimento controllata da Banco BPM, dopo l' articolo del Financial Times "La vendita di Monte dei Paschi in Italia scatena l'attenzione dell'UE dopo che gli investitori globali sono rimasti in disparte"."Questo vale per tutte le centinaia di investitori istituzionali che sono stati invitati e hanno partecipato all'ABB - ha aggiunto -dalla procedura di offerta, come riportato nell'articolo, tra cui, il fondo petrolifero norvegese e".In quanto tale, Banca Akros contesta, tra le altre affermazioni inesatte riportate nell'articolo, la citazione secondo cui "UniCredit, che ha lottato per l'acquisto di Banco BPM nonostante l'opposizione del governo, ha piazzato un ordine di acquisto del 10% delle azioni, un importo significativo che normalmente comporterebbe il pagamento di un premio. Quando Banca Akros ha risposto alla sua chiamata di follow-up, a UniCredit è stato comunicato che il collocamento era chiuso, secondo fonti a conoscenza della questione". Tale affermazione non è veritiera, in quantodi una partecipazione in MPS nell'ambito della procedura ABB.