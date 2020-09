Guerra di incentivi tra Ryanair e Wizz Air

(Teleborsa) -estende laa tutti i clienti che prenoteranno per ottobre e novembre 2020, consentendo maggiore flessibilità nell'eventuale cambiamento del programma di viaggio. In sostanza, chi prenota un volo per ottobre e novembre potrà modificarlo, entro sette giorni prima della data di partenza della prenotazione originale, senza alcun supplemento per il cambio fino al 21 marzo 2021., invece, lancia unaper volare da Milano Malpensa (base Wizz) a Bari, Catania (seconda base italiana Wizz) e Palermo, e anche da Catania a Venezia e Bologna. Wizz Air ha lanciato anche la, la nuova mappa di pianificazione viaggio, che permettere di conoscere le restrizioni previste in ciascuna delle destinazioni del network servite dalla compagnia aerea, legate alle disposizioni per il contrasto alla diffusione del coronavirus.