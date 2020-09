MES, Gentiloni incoraggia l'Italia

(Teleborsa) - Spetta ai singoli Governi decidere se ricorrere o meno alla linea di credito antipandemica del MES, "certamente l'Italia ha bisogno di migliorare ilche ha dato un'ottima prova nel corso della crisi ma ha messo in luce anche la necessità diLo ha detto il Commissario europeo all'Economia,ispondendo a una domanda sul dibattito sull'eventuale ricorso alda parte dell'Italia, durante una conferenza stampa sull'Unione doganale.E "certamente - ha aggiunto - l'Italia è tra i Paesi che, visti i tassi, possono avere unSulla nuova linea di credito anti Covid del Mes "ho ripetuto più volte - ha ricordato l'Eurocommissario - che il lavoro a Bruxelles è stato togliere a questa speciale linea le condizionalità dei programmi economici generali: possiamo dire che oggi questoEndorsement anche dal Governatore della Banca d'Italiache poche ore fa ha parlato del MES, affermando "non vedo gravi problemi a usarlo: l'unico potrebbe essere quello dello stigma, ma quello stigma è legato a un cattivo utilizzo dei fondi o a una cattiva comunicazione". Visco ha spiegato che lo strumento ha "solo vantaggi" da un punto di vista economico, perché evita di dover andare sul mercato, ha una scadenza lunga di 10 anni, interessi più bassi di quelli di mercato eche prevede è quella di impiegare le risorse per il