Visco: "Nessuno stigma sul MES". Recovery privilegi istruzione e ricerca

(Teleborsa) -sonoper l'utilizzo delle risorse del. Lo ha affermato il Governatore della Banca d'Italiaal Festival dell'Economia di Trento, accennando anche alladi far uso delle risorse del, che rappresenta ancora un tabù per il Governo Conte, che sul tema resta diviso.Quanto al Recovery, Visco ha sottolineato che occorreper recuperare i "ritardi" che abbiamo rispetto all'UE sotto il profilo delle "risorse umane". Ed è anchenella spesa per laIl Governatore ha parlato anche del, affermando ": l'unico potrebbe essere quello dello stigma, ma quello stigma è legato a un cattivo utilizzo dei fondi o a una cattiva comunicazione". Visco ha spiegato infatti che lo strumento hada un punto di vista economico, perché evita di dover andare sul mercato, ha una scadenza lunga di 10 anni, interessi più bassi di quelli di mercato eche prevede è quella di. "È un programma di scopo", ha spiegato Visco, ribadendo "non ci sono condizionalità come nei programmi tradizionali. In questo caso non c'è la Troika".Il numero uno di Palazzo Koch ha poi aggiunto che se l'Italia mostra di saper "utilizzare bene i fondi", poi "ha maggiore facilità di raccolta sul mercato a condizioni migliori di quelle che ora, pur migliorate, non sono ancora vicine a Spagna e Portogallo".Parlando delle prossime emissioni di Bond europei per finanziare ilVisco haquesta nuova direzione della politica economica europea al(tutto quello che è necessario) inaugurato dallanell'era Draghi. "Le risorse del programma Next Generation EU possono contribuire a trasformare il contesto economico e sociale, accelerando le", ha affermato Visco, auspicando che l'Italia possa cogliere questa opportunità per portare avanti le riforme, soprattutto per aumentare la produttività che è bassa da almeno tre decenni.Non poteva mancare un accenno alache - conferma - generasull'economia e "pressioni negative sui prezzi" e quindi. "Dovremmo intervenire" se le presisoni si intensificheranno mettendo a rischio la stabilità dei prezzi, ha ammesso Visco, ipotizzando però anche uno scenario opposto, nel caso in cui "le misure già adottate" si rivelino "sufficienti".