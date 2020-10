Conte lancia l'Italia del futuro: ripartiamo dal Sud

(Teleborsa) - "Ci aspettano altrima siamoStiamo creando i presupposti per modernizzare l’Italia grazie a una corposa agenda di investimenti e riforme". Lo ha detto, intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, il Presidente del Consiglio"Abbiamo strutturato il Piano in missioni strategiche - prosegue il Premier - tra cui la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la transizione ecologica a cui saranno dedicate il 40% delle risorse, la connessione dell’Italia intera con le infrastrutture di trasporto e la logistica, la coesione e l’inclusione sociale, la tutela della salute. Posso garantire che non rimarranno solo dei titoli, la vera svolta per l’Italia sarà nel saper spendere bene e presto le risorse, nel realizzare nei tempi previsti il nostro Piano di rilancio.Quanto allaper il Mezzogiorno, il Premier ha voluto sottolineare che si tratta di "un iche aiuta le imprese al Sud senza penalizzare i lavoratori e che contiamo di rendere duraturo. Non è una misura spot né isolata e, soprattutto, non si pone in alternativa alla forte politica di investimenti pubblici e di sostegno a quelli privati, già avviata dal Governo"., anche nei piani dell'esecutivo il progetto della"in modo da realizzareoltre che infrastrutturale del Paese"."Bisogna recuperare il terreno perso in passato - sottolinea ancora il Premier - e proiettare il. Non solo benefici nel mercato occupazionale ma permette di esprimereNella scuola ad esempiooffre la possibilità a studenti eda remoto in maniera immediata".