Open Fiber, Pirelli, Poste fra i premiati dell'ITQF ma Ferrari si classifica seconda

Enel

Pirelli

Poste Italiane

Amplifon

Reply

Ferrari

Prysmian

Unieuro

(Teleborsa) -, partecipata da Gruppoe CDP, per le Telecomunicazioni,per la Componentistica auto,per i Servizi Pubblici,per la Salute,per i Servizi IT. Sono alcuni deiassegnati dall', che riconosce diverse eccellenze italiane.E fra le connazionali premiate si classificano ancheper il settore Viaggi eper gli Ospedali. Non sale sul podio invece la, che si colloca al secondo posto della categoria Auto dietro alla tedesca Mecedes. Ancheè solo seconda dietro la Schneider Electric Industrie Italia nel comparto Elettronica, così come Emak che tiene dietro all'americana Otis Servizi nel settore Meccanica. Invecefa coppia con Mediamarket per l'Elettronica retail, scalzando addirittura la Apple.L'ITQF, che fa capo al gruppo editoriale Burda Media, è leader nelle indagini di qualità, con esperienza decennale in Europa. Conduce indagini di mercato finalizzate ad analizzare l'aspetto economico e qualitativo delle aziende attive in diversi settori: dalle banche alle assicurazioni, dalla distribuzione alle utenze, dalla salute al tempo libero.