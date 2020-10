Colleferro, Amazon apre il sesto centro di distribuzione in Italia

(Teleborsa) - È stata una confezione di capsule per caffè il primo prodotto ad essere stoccato nel(RM), attivo da ieri. All'interno del sito, l’aziendaa tempo indeterminatodall'apertura.Il magazzino di Colleferro è ilaperto da Amazon in Italia, dopo i siti di(PC),(RI),(TO) e(RO), quest’ultimo inaugurato lo scorso 21 settembre.Con il lancio di questo nuovo centro di distribuzione, insieme a quello situato in provincia di Rovigo, Amazon ha, che si vanno ad aggiungere ai 5,8 miliardi già investiti nel Paese a partire dal suo arrivo nel 2010.Il centro di distribuzione è stato. Per ridurre l’impronta ambientale sono stati installatiper una potenza totale installata di 2 MW, sistemi per laper l’illuminazione, un impianto per il raffreddamento e il riscaldamento degli ambienti con, fornitura dimetano. L’intero edificio è gestito dal, un sistema di controllo computerizzato che permette una gestione intelligente dell’utilizzo e della manutenzione dell’immobile. Inoltre, l’edificio è stato costruito con l’obiettivo di conseguire la(Building Research Establishment Environmental Assessment Method), ottenendo la valutazione "Very Good".Nel, lo stabilimento si aggiunge ai centri logistici Amazon già presenti, in cui l’azienda ha creata tempo indeterminato: un centro di distribuzione a(RI), tre depositi di smistamento a(RM), e un centro di distribuzione urbanoa. "Accogliamo positivamente la scelta di Amazon di continuare a investire in Italia. Questa nuova ulteriore apertura conferma la capacità del nostro Paese, e in questo caso del Lazio, di attrarre importanti investimenti per creare condizioni positive per lo sviluppo e la crescita del territorio", ha dichiarato, Sottosegretaria di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.