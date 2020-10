Kering vende il 5,9% del capitale: azioni Puma in perdita

Kering

Puma

(Teleborsa) - La big francese del lusso. Il gruppo ha venduto unain Puma, incassando, corrispondenti a un prezzo di(8,8 milioni di azioni). La notizia ha fatto perdere oltre il 3% alle azioni Puma all'apertura dei mercati ed ora il titolo cede l'1,8%.Con questa operazionenell'azienda tedesca di abbigliamento sportivo, ridimensionando la propria partecipazione in Puma per il terzo anno consecutivo. Tra il 2018 e il 2019, Kering era infatti passata dall’86% al 15,7%, distribuendo il 70% delle quote ai suoi azionisti.La scelta del colosso del lusso non è dettata dalle performance di Puma quanto dallasui marchi di lusso in suo possesso. Il gruppo francese, che nel 2019 ha avuto ricavi per 15,9 miliardi di euro e ha quasi 38mila dipendenti, controlla infatti brand come Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga.A luglio, Puma aveva annunciato una diminuzione del 30,7% nelle vendite del secondo trimestre e un risultato operativo in rosso di 114,8 milioni di euro (nel 2019 + 80,3 milioni di euro).