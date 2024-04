Kering, Stefano Cantino nominato deputy CEO di Gucci

Kering

(Teleborsa) - Il colosso francese del lussoha nominatocome. Cantino, che assumerà l'incarico dal prossimo 2 maggio, riporterà al CEO Jean-Francois Palus. "In questa nuova posizione, Stefano Cantino condividerà con Jean-François Palus la responsabilità di definire e attuare la strategia del marchio", si legge in una nota.Cantino si unisce alla maison fiorentina dopo cinque anni in, dove ha supervisionato le strategie di comunicazione e immagine del brand. Laureato in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Torino, prima dell'esperienza in Louis Vuitton, Cantino ha trascorso oltre vent'anni nel gruppo, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nelle aree Marketing e Commerciale, fino ad assumere l'incarico di Communication & Marketing Director.