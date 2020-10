Unicredit e SIA trattano in esclusiva rinnovo servizi processing per carte

UniCredit

(Teleborsa) -, per il rinnovo dell'attuale accordo diin Italia, Austria e Germania, nelledi pagamento e nellaLa trattativa prevede anche ilspiega l'Istituto - e segue, che porterà alla creazione di un campione europei nei pagamenti digitali.Le parti hanno l'obiettivo di finalizzare gli a, in linea con le tempistiche previste per soddisfare gli adempimenti regolamentari relativi alla fusione Nexi-SIA recentemente annunciata.