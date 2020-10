Unione Petrolifera, crisi ha determinato crollo domanda energia e petrolio

(Teleborsa) - Laha provocato un, che si è riflesso positivamente sulla fattura petrolifera ed energetica e negativamente sul gettito prodotto dalle accise. Lo conferma, l'associazione che rappresenta le compagnie del settore, nella relazione 2019-2020, presentata nel corso dell'assemblea annuale.Giù laper effetto della crisi pandemica e del lockdown.si prevede una domandarispetto allo scorso anno, il più forte degli ultimi 70 anni. A farne le spese sono soprattutto i prodotti petroliferi.La più recenti previsioni indicano per il 2020 uned in particolare 3,4 milioni di tonnellate in meno di gasolio, 1,2 milioni in meno di benzina e 3 milioni in meno di carboturbo. Una contrazione che trova risconto anche a livello internazionale - sottolinea UP - e chesoprattutto i, con un calo dei prezzi ei prodotti finiti, mentre il prezzo del greggio, per effetto degli accordi dell'Opec Plus, si è mantenuto stabile in un range di 40-45 dollari dopo un primo crollo a marzo.Il crollo dei consumi petroliferi fa però scendere anche laa, ovvero il costo che l'Italia sostiene per l'approvvigionamento di greggio. Per il 2020 si stima unrispetto allo scorso anno, a tassi di cambio e quotazioni petrolifere invariate. Un dato positivo - segnala UP - è invece la ripresa della produzione nazionale di greggio che ha portato 1,3 miliardi di euro di risparmio.Sul fronte, dato il crollo due consumi, le accise porteranno in cassarispetto al 2019, cui si aggiungono altri 2 miliardi in termini IVA.Nota negativa anche dal lato, attesi(155 miliardi di dollari in termini assoluti), è crollare del 58% rispetto al picco del 2014 (-451 miliardi di dollari).