Cig, Catalfo: prorogati al 31 ottobre termini per la presentazione delle domande

(Teleborsa) - Prorogati ali termini per la presentazione delledi, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga collegate all'emergenza epidemiologica.La misura, contenuta nel Decreto approvato in Consiglio dei Ministri questa mattina, è stata annunciata dalla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali,: "in questo modo assicuriamo a tutte le imprese una ulteriore possibilità di inviare le richieste e i dati necessari al pagamento delle prestazioni di Cig Covid-19 garantendo ai lavoratori l'accesso alle misure di sostegno al reddito previste dal Decreto Agosto".