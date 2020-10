CNH Industrial schiva le vendite. Un upgrade spinge titolo in pole nel FTSE MIB

CNH Industrial

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,30%.A dare linfa al titolo contribuisce l'indicazione positiva da parte diche alza la valutazione grazie alla ripresa del mercato agricolo. Il giudizio passa a "Outperform" dal precedente "Neutral". Il target sale a 8,90 euro da 7 e si confronta con i 7,19 delle attuali quotazioni.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 7,29 Euro. Rischio di discesa fino a 7,04 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 7,54.