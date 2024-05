CNH abbassa guidance con rallentamento settore agricolo. Prosegue riduzione costi

CNH Industrial

(Teleborsa) -, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, ha chiuso il primo trimestre 2024 conconsolidati di 4,82 miliardi di dollari (in calo di circa il 10% rispetto al primo trimestre del 2023) edi 4,13 miliardi di dollari (in calo di circa il 14%). ha spiegato che questo calo è dovuto principalmente alla minore domanda del settore e alla gestione delle scorte dei concessionari. L'andamento dei prezzi ha continuato ad essere favorevole per l'Agricoltura e sostanzialmente stabile per le Costruzioni.L'è stato di 402 milioni di dollari, con un utile per azione di 0,31 dollari (486 milioni di dollari e 0,35 dollari, rispettivamente, nel primo trimestre del 2023). L'è stato di 421 milioni di dollari con un utile per azione rettificato di 0,33 dollari.Ilè stato pari al 22,7% (24,4% nel primo trimestre 2023). La diminuzione è stata guidata dal segmento Agricoltura, il cui margine è stato influenzato da minori volumi di produzione solo parzialmente compensati dalla realizzazione dei prezzi e dalle efficienze sui costi di produzione. Il margine di profitto lordo delle costruzioni è aumentato in tutte le regioni con un miglioramento aggregato di 150 punti base."Nel primo trimestre il team CNH ha attraversato un, poiché la domanda industriale continuava a diminuire soprattutto in Sud America ed Europa - ha commentato il- Anticipando questi ostacoli, stiamo continuando a migliorare ciò che possiamo controllare: efficienza produttiva, esecuzione commerciale disciplinata, riduzioni ragionevoli delle SG&A e investimenti ponderati in prodotti e tecnologia. Come sempre, il team affronta le sfide frontalmente e lavora diligentemente per fornire soluzioni ai nostri clienti".Ilcontinua a progredire secondo i piani e CNH prevede un run rate reduction del 10-15% sul totale delle spese SG&A legate al lavoro e non legate al lavoro. La società ha sostenuto oneri di ristrutturazione per un totale di 78 milioni di dollari al primo trimestre del 2024, di cui 53 milioni di dollari nel 2023, e prevede di sostenere fino a 200 milioni di dollari in totale.Per quanto riguarda l'outlook, CNH prevede che nel 2024 le vendite al dettaglio globali del settore agricolo saranno inferiori sia nel mercato delle macchine agricole che in quello delle macchine per le costruzioni rispetto al 2023. Nel complesso dei mercati chiave in cui compete la società, CNH aveva precedentemente stimato che le vendite al dettaglio delsarebbero diminuite tra il 10 e il 15%, ma ora si prevede che i, nella fascia bassa dell'intervallo precedente. Inoltre, prevede che le vendite al dettaglio del settore delle macchine edili diminuiranno di circa il 10% rispetto al 2023.A seguito delle proiezioni di vendita del settore agricolo inferiori, la società ha aggiornato le suecome segue: vendite nette del segmento agricolo in calo tra l'11% e il 15% su base annua (dal -8% a -12% in precedenza); margine EBIT rettificato del segmento Agricoltura tra il 13,5% e il 14,5% (in precedenza tra il 14,0% e il 15,0%); vendite nette del settore costruzioni in calo tra il 7% e l'11% su base annua (invariato); margine EBIT rettificato del settore costruzioni tra il 5,0% e il 6,0% (invariato); Free Cash Flow of Industrial Activities compreso tra 1,1 e 1,3 miliardi di dollari (in precedenza tra 1,2 e 1,4 miliardi di dollari); EPS rettificato compreso tra 1,45 e 1,55 dollari (in precedenza tra 1,50 e 1,60).La società, le cui azioni ordinarie alla Borsa di New York (NYSE) inizieranno a essere negoziate con il, ha recentemente annunciato la nomina di Gerrit Marx a nuovo CEO. Marx succederà a Scott Wine dal 1° luglio 2024.