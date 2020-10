Euro Digitale, BCE accelera

(Teleborsa) - "La mia opinione personale è che in un mondo digitalizzatoLo ha affermato il Vicepresidente della BCE,intervenendo nel corso di un webinar dell'Institute of International Finance.Ciò detto,è una questione che avrà "unche dobbiamo analizzare". Alla Bce "riteniamo che una valuta digitale può avere una ruolo importante in un mondo digitalizzato. Ma dobbiamo guardare attentamente al potenziale impatto che può avere sulla politica monetaria - ha detto De Guindos - ad ogni modoPercomponente del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea "il lancio di un euro digitale sarebbe rilevante praticamente per tutti i compito svolti dalla Bce e per la società in generale e anche per questo richiede un"Questo è il motivo per cui, con la consultazione pubblica che lanciamo oggi stiamo cercando una dialogo intenso e aperto, sulla base delle nostre recenti discussioni con cittadini e stakeholder". Lo ha detto presentando un rapporto sull'euro digitale al Parlamento europeo."Dal lancio dell'euro, laOggi, il sostegno alla moneta unica è a livelli record". E secondo Panetta "per risultare successo, un euro digitale dovrebbe anche ricevere un forte sostegno daSarebbe un simbolo digitale di progresso e integrazione in Europa. Edella valuta unica.