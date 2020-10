Ebay, Acciarri: "E-commerce chiave per la ripartenza. Aumenta incidenza su totale vendite retail"

(Teleborsa) - L'e-commerce si è dimostrato essenziale nel sostenere il business delle imprese durante e dopo il lockdown. È quanto sostiene, sulla base delle evidenze emerse dall'. "Come testimoniano i dati dell'Osservatorio e-commerce B2C del Politecnico di Milano, – commenta Acciarri –quest'anno per la prima volta, anche a causa del lockdown, l'e-commerce è stato il principale e quasi esclusivo motore capace di generare consumi, riuscendo a supportare il retail nonostante la crisi dei negozi fisici. La penetrazione dell'online è cresciuta fortemente, tanto che l', trasformandosi da opzione secondaria ad alternativa sempre più apprezzata dagli italiani".In questi mesi di difficoltà caratterizzati dall'impatto delle misure prese per far fronte alla crisi sanitaria "eBay – spiega la General manager –, da sempre consapevole che l'e-commerce rappresenti un sostegno decisivo per la crescita del tessuto economico del nostro Paese, ha, agevolando la loro apertura al mercato online. Significativo è che finora – continua Acciarri – nel 2020 abbiamo registrato unrispetto al 2019, a dimostrazione di come gli imprenditori italiani vedano ora l'e-commerce come chiave per la ripartenza. Questo ci ci spinge a lavorare ancora di più per mettere al servizio delle imprese la nostra innovazione ed expertise tecnologica e per continuare ad essere un abilitatore di business per l'economia italiana".