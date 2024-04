Cloudia Research, KT&Partners avvia copertura con Add e TP a 5,39 euro

Cloudia Research

(Teleborsa) - KT&Partners hasu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della trasformazione digitale con un'offerta specializzata in ambito ERP (Enterprise Resource Planning), con raccomandazione "" e fair value diper azione.Gli analisti scrivono che nel, la società ha raggiunto 6,1 milioni di vendite totali, +39% di ricavi su base annua rispetto al 2022. Dal punto di vista della redditività, ha continuato il suo percorso di crescita con un EBITDA pari a 1,3 milioni (0,8 milioni nel FY22) e un margine EBITDA del 17,6% (16,9% nel FY22). Il lieve aumento della marginalità è attribuibile ad una minore incidenza delle spese del personale sui ricavi totali, nonostante il consistente ingresso di dipendenti (+32 dipendenti nel FY23, raggiungendo un totale di 80). Tuttavia, ilal 10,7%, dal 13,6%, a causa dell'aumento degli ammortamenti determinato dalla capitalizzazione delle spese IPO. Infine, la PFN si è ridotta di 0,34 milioni a 0,72 milioni nel FY23, principalmente a causa dei proventi dell'IPO.KT&Partners prevede che itotali cresceranno a un, raggiungendo 13,5 milioni nel FY27, con la BU Innovazione che dovrebbe registrare la crescita più elevata con un CAGR 2023-2027 del 34%. Considera il numero di dipendenti come uno dei principali KPI per la crescita delle vendite dell'azienda e prevede che Cloudia Research aumenterà la propria forza lavoro da 80 persone alla fine del FY23 a 160 nel FY27, introducendo una media di 20 dipendenti all'anno, principalmente relativi a figure junior.A livello di EBITDA, prevede che isulle vendite (dal 66% delle vendite nel FY23 al 52% nel FY27), con nuovi ingressi junior che ridurranno l'impatto del costo del lavoro sui ricavi, con un margine EBITDA che raggiungerà il 24,5% nel FY27 (dal 17,6% nel FY23). Considerando la solidità finanziaria, prevede che lada 0,6 milioni nel FY24 a 4,8 milioni di liquidità netta nel FY27, principalmente grazie a un minore assorbimento di liquidità del NWC e a una maggiore capacità di generazione di flussi di cassa (media 2023-26 OCF/EBITDA dell’83%).