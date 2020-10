FMI, il World Economic Outlook ritocca il crollo del PIL italiano nel 2020

(Teleborsa) - Il FMI nel suovede una caduta dellepiù contenuto nel 2020 a causa della crisi innescata dal, ma anche una ripresa leggermente più lenta per il 2021 rispetto a quella preventivata 4 mesi fa.Per il Fondo Monetario Internazionale il crollo delsupererà il 10% (-), una stima tuttavia migliore di quella pronosticata a giugno quando era stato stimato che la crisi da Coronavirus avrebbe inciso sul Prodotto Interno Lordo con una caduta vicina al 14%. Rivista al ribasso invece ilatteso per il 2021: secondo l'organizzazione internazionale, infatti, la ripresa dell'economia italiana stazionerà intorno ale non al 6,3% previsto a giugno.Sono alcuni dei dati contenuti nel documento pubblicato oggi dall'Organizzazione con sede a Washington. Per quanto riguarda ildi Bilancio, il FMI stima che balzerà dall'1,6% del 2019 – con un rapporto debito-PIL del 134,8% – aldel PIL nel 2020 – con unpari al– per poi scendere al 6,2% nel 2021, con un rapporto debito PIL anch'esso in discesa al 158,3%. Al 2025 il FMI prevede invece che il rapporto scenderà al 152,6%.Per ciò che riguarda ildi, il rapporto del Fondo segnala un aumento dal 9,9% registrato nel 2019 all'di quest'anno. Per il 2021 la stima è di un ulteriore aumento con la percentuale di disoccupati che dovrebbe crescere fino all'11,8%. Sulla difesa dei posti di lavoro a rischio con la crisi pandemia "è importante, quando possibile, che i governi continuino a sostenere le imprese solvibili ma ancora vulnerabili, mediante moratorie sul servizio del debito, ha scritto nell'editoriale al rapporto la capo economista del FMI,. "Durante la transizione i lavoratori avranno bisogno di sussidi al reddito e programmi di riqualificazione", ha aggiunto.Il Fondo Monetario Internazionale ha rilevato anche come in Italia isuidihanno segnato moderazioni dopo l'accordo in Europa sule dopo che laha lanciato il piano di acquisti anticrisi pandemica ().Sul, invece, nel World Economic Outlook è stata rivista leggermente in meglio la previsione sul crollo del PIL atteso quest'anno: -4,4% (a giugno -5,2%), con un rimbalzo per il 2021 pari al +5,2% (a giugno +5,4%).