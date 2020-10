Aeroporto di Bergamo: al via collaborazione con 1Safe, app per segnalare problemi e anomalie

(Teleborsa) - Unaper consentire ai viaggiatori dell'di segnalare – nell'assoluto rispetto dellae in un'ottica di– un qualsiasi problema o anomalia nello scalo lombardo. Si chiama, è stata sviluppata da un'azienda del bergamasco e opera già anche in una cinquantina di Comuni dell'area lombarda.Con l'app, che integra il sistema di controllo e sicurezza dello scalo bergamasco (primo aeroporto in Italia a dotarsi di uno strumento di questo tipo) è possibile segnalare tramite smartphone un pericolo, un disturbo o una situazione anomala in relazione alla sicurezza: è possibile infatti selezionare una delle categorie di segnalazione disponibili che farà apparire unsulla mappa. A quel punto tutti soggetti abilitati a intervenire, dalle forze dell'ordine agli, riceveranno unadi avvertimento e potranno confermare o smentire la segnalazione in modo da aumentarne l’affidabilità.Sono già– cioè colore che possono comunicare l'eventuale pericolo ma è disponibile anche la possibilità di accedervi anche come semplice "visualizzatore" degli alert – con più di 15milaeffettuate.L'app sarà ora quindi utilizzabile anche presso lo scalo gestito da, dove questa mattina è stato lanciato il nuovo servizio, uno strumento innovativo, introdotto negli schemi di comunicazione ai fini della sicurezza, che integra i già avanzati processi di sorveglianza e controllo degli