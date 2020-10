Manovra, Catalfo: stop 3 anni contributi a chi assume disoccupate

(Teleborsa) - "Nella Legge di Bilancio prevederemo unaalperper chi assume donne disoccupate al Sud e per coloro che assumono lavoratrici disoccupate da almenoE' quanto ha spiegato la Ministra del Lavoro,intervenendo al confronto sull'inclusione femminile, in onda stasera su SkyTg24 con la presentazione del manifesto di Valore D."Per favorire l'occupazione femminile e rilanciare ilpuntiamo - ha sottolineato - su una serie di azioni da finanziare con le risorse delFra queste, il potenziamento dei servizi per l'infanzia per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la creazione di percorsi formativi fondati sull'acquisizione di nuove competenze, con particolare riguardo all'accesso alle discipline( Science, Technology, Engineering and Mathematics, ndr), il rafforzamento degli strumenti di trasparenza retributiva per eliminare il gender pay gap. Se il tasso di occupazione femminile in Italia fosse uguale a quello maschile il PIL del nostro paese sarebbe di