ESMA chiede contributi su semplificazione delle segnalazioni sulle operazioni finanziarie

(Teleborsa) - Nell'ambito della sua strategia sui dati e del suo contributo alla semplificazione e alla riduzione degli oneri, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati () ha lanciato unsulle opportunità di semplificazione, migliore integrazione e snellimento delle segnalazioni di vigilanza. L'ESMA mira a individuare il modo migliore per, mantenendo al contempo un elevato livello di trasparenza e garantendo un'efficace supervisione da parte delle autorità, si legge in una nota."Nell'ambito del più ampio impegno dell'ESMA per la riduzione degli oneri, intendiamo semplificare il quadro normativo in materia di segnalazione delle transazioni, che sappiamo rappresentare un costo significativo per gli operatori di mercato - ha commentato- L'ESMA lancia oggi un invito a presentare contributi per individuare modalità per razionalizzare i flussi di dati, armonizzare i processi ed eliminare requisiti duplicati o incoerenti"."È giunto ile presentare opzioni per semplificare e ridurre gli oneri - ha aggiunto - L'obiettivo è ridurre la complessità e i costi per le parti interessate, migliorando al contempo la qualità, la condivisione e la fruibilità dei dati".L'invito a presentare contributi evidenzia alcune delle problematiche precedentemente sollevate dagli operatori di mercato nelle loro risposte alle consultazioni e nelle interazioni con le autorità di regolamentazione. Queste problematiche includono la(MiFIR, EMIR, SFTR, ecc.), la duplicazione dei canali di segnalazione e gli oneri creati da modifiche normative frequenti e non sincronizzate.Alla luce di questo feedback, il documento presenta due opzioni di semplificazione, sulle quali l'ESMA gradirebbe ricevere suggerimenti: eliminare le sovrapposizioni senza alcuna modifica agli attuali canali di segnalazione; oppurebasato sul principio "segnalazione unica" per sostituire i diversi quadri normativi.Tutte le parti interessate possono inviare i propri. Inoltre, l'ESMA contatterà diversi gruppi di stakeholder per valutare le sfide di implementazione che le diverse opzioni comportano nella pratica e raccogliere ulteriori feedback sui principali fattori di costo. Sulla base del feedback ricevuto, l'ESMA pubblicherà una, che includerà l'identificazione dei principali fattori di costo delle segnalazioni di vigilanza e illustrerà la strada da seguire proposta.