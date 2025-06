Avio sale in Borsa con indiscrezioni su aumento contributi Italia e Germania a budget ESA

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Alla prossima conferenza ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), che si terrà a fine novembre a Brema,per il periodo 2026-2028. Lo scrive il giornale francese La Tribune, spiegando che le cifre che stanno circolando stanno "creando problemi ai funzionari dell'ESA, ma anche all'industria francese e a Parigi". Dietro le quinte, scrive il quotidiano, si vocifera che Berlino sarebbe disposta a mettere sul tavolo quasi 5 miliardi di euro (+42% rispetto ai 3,5 miliardi di euro del 2022), mentre(+16/+33% rispetto ai 3 miliardi di euro del 2022).Questi contributi molto consistenti da parte di due importanti paesi europei nel settore spaziale dovrebbero logicamente portare il bilancio dell'ESA a un nuovo record in termini di contributi finanziari, dopo i 16,9 miliardi di euro ottenuti nel 2022 dall'ultima conferenza ministeriale di Parigi. "Oggi, ladi euro", ha confermato lunedì il Direttore Generale dell'ESAal Salone dell'Aeronautica e dello Spazio di Parigi. Ciò rappresenta un aumento di almeno il 30%. "Ciò significa che questo importo copre tutti i programmi: attività obbligatorie e programmi opzionali", ha specificato."Lo spazio è chiaramente strategico e si prevede che il bilancio dell'ESA per il periodo 2026-2029 crescerà sostanzialmente - commentano gli analisti di- Consideriamo lain Borsa in Europa".estende i guadagni rispetto alla seduta precedente,, con un. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 21,75 e successiva a 22,45. Supporto a 21,05.