S&P conferma rating Italia BBB e migliora outlook

(Teleborsa) -mantenere, a BBB, e rivede l'outlook da negativo a stabile.Secondo l'agenzia di rating ilitaliano non tornerà ai livelli del 2019 sino al 2023. S&P ritiene infatti che l'Italia che ", le misure economiche adottate per contenere la crisi da parte di Italia, BCE e Unione europea, diano alle autorità italiane un'opportunità per riavviare la crescita economica e per invertire il deterioramento dei risultati di bilancio".Queste le motivazioni per le quali l'agenzia - come spiega nella nota - ha rivisto l', e di aver confermato i rating del credito sovrano in valuta estera e locale a lungo e breve termine "BBB / A-2".Secondo il ministro dell'economia Roberto Gualtieri "la decisione diassunta da Standard & Poor'seccezionali adottate dal Governo nonché l'importanza del vero e proprio cambio di paradigma avvenuto nell'Unione Europea per contrastare l'emergenza Covid"."E' la conferma che ledall'Italia dall'inizio della pandemia nel quadro di una coerente ed efficace linea di politica monetaria e di bilancio perseguita a livello europeo, sonoe premessa di futura crescita" ha proseguito il Ministro."Allo stesso tempo, l'agenzia di rating ha valutato con favore la decisione di utilizzare a pieno gli strumenti messi a disposizione dal, al quale l'Italia ha dato un contributo sostanziale sin dalla sua ideazione. Nel momento ancora difficile che l'Italia e l'Europa hanno davanti, questa valutazione vale comea continuare su una linea che allo stesso tempoe leimportanti di rilancio" ha concluso Gualtieri.