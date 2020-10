BPER: chiusa offerta aumento capitale, sottoscritto al 99,21%

BPER

(Teleborsa) - Conclusa con successo l'offerta in opzione dell'aumento di capitale di. E' statoper un ammontare pari a circa 795,9 milioni di euro. I diritti di opzione non esercitati - si legge in una nota - saranno offerti sul MTA di Borsa Italiana a partire da domani 27 ottobre 2020.Nell’ambito dell’Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN IT0005422909.I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,90 per Nuova Azione (di cui Euro 0,30 a titolo di sovrapprezzo), nel rapporto di n. 8 Nuove Azioni ogni n. 5 Diritti Inoptati acquistati.BPER fa sapere inoltre che l'agenzia Fitch ha confermato i rating della banca: il Long-Term Issuer Default Rating ("Idr") e Viability ("Vr") sono stati confermati rispettivamente a "BB" con Outlook "Stabile" e "bb". Allo stesso tempo, è stato rimosso il Rating Watch Negative ("Rwm").