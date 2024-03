Juventus, aumento capitale sottoscritto al 97,6%

Juventus Football Club

(Teleborsa) - Larende noti ideliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 23 novembre2023, consistente nell'offerta in opzione didi nuova emissione ad un corrispettivo di 1,582 euro ciascuna.Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato l’11 marzo 2024 e conclusosi oggi, 27 marzo 2024, sono stativalidi per la sottoscrizione didelle Nuove Azioni offerte, per un. L’azionista di maggioranzain relazione alla propria partecipazione.durante il Periodo di Opzione (Diritti Inoptati), che danno diritto alla sottoscrizione di massime 3.059.718 Nuove Azioni, corrispondenti a circa il 2,4% del totale delle Nuove Azioni, saranno offerti in Borsa da Juventus nelle sedute del 3 e 4 aprile 2024, salvo chiusura anticipataI Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo di € 1,582 cadauna, nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni n. 2 Diritti acquistati.