Diasorin prosegue rally in Borsa

(Teleborsa) - Un'altra giornata largamente positiva per, che passa di mano in progresso dello 0,99%, dopo il rally di ieri. Il titolo continua a beneficiare di positive valutazioni degli analisti, oggcon giudizio Hold, dopo la positiva valutazione di ieri daAd innescare gli acquisti e le valutazioni il via libera UE al marchio sul nuovo test anti-Covid per la piattaforma LIAISON.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,94%, rispetto a -7,57% del).L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 194,6 Euro. Primo supporto visto a 190,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 187,6.