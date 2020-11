Giappone, manifattura in rialzo e sopra attese

(Teleborsa) - L'attività della manifattura in Giappone ha recuperato ancora nel mese di ottobre, ma resta in zona contrazione.Il dato dell'indice PMI manifatturiero,, indica un valore di 48,7 punti, superiore ai 47,7 punti di settembre. Le stime degli analisti e della prima lettura erano per una salita più contenuta, ovvero fino a 48 punti.L'indicatore si conferma così al di sotto della soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque tra contrazione e crescita.