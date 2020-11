MEF, fabbisogno ottobre a 9,8 miliardi di euro

(Teleborsa) - Adil saldo del settore statale si è chiuso, con un, con un peggioramento di circa 12.100 milioni rispetto ad ottobre 2019, quando si era rilevato un avanzo di 2.315 milioni. E' quanto comunica il, che ha pubblicato oggi i dati provvisori.Ildell’anno in corso è pari a circa, in aumento di circa 85.200 milioni rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2019."Nel confronto con il corrispondente mese del 2019 - spiega il Ministero dell'Economia - il saldo ha risentito sia delladovuta alla diversa calendarizzazione dei versamenti in autoliquidazione, che lo scorso anno era stata differita al 30 settembre, sia dei maggioriper l’erogazione delle prestazioni previste dai provvedimenti legislativi emanati per il contenimento dell’emergenza epidemiologica. Lasui titoli di Stato presenta un".