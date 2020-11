Banca Ifis, accordo con Ecopol a sostegno della crescita

Banca Ifis

(Teleborsa) - Il Gruppo Ecopol attivo nella produzione di soluzioni di packaging idrosolubili e biodegradabili per i settori della cura della casa e della persona, costruzioni e cosmesi, ha perfezionato conun accordo per l’erogazione di un finanziamento di 9 milioni di euro.L'accordo - spiega una nota - raggiunto ha una: supportare Ecopol in un piano di shares buy-back e fornire ulteriori risorse finanziarie per continuare lo straordinario percorso di crescita iniziato negli ultimi anni e che ha visto il Gruppo Ecopol passare da 6,3 milioni di euro nel 2019 a 14 milioni di euro nel 2020 (con un tasso di crescita dei ricavi implicito di +120%). Il management di Ecopol prevede per il 2021 di sviluppare un fatturato superiore ai 20 milioni di euro., ha dichiarato di essereraggiunto con Banca Ifis. “Sono certo che grazie a questa operazione il Gruppo avrà l’opportunità di consolidare la sua posizione tra i leaders del mercato Europeo e di potenziarne il posizionamento sul mercato estero”.ha aggiunto: "La, soprattutto oggi in questa congiuntura, è un. Essere una Banca partner delle imprese significa supportarne i progetti, quindi conoscere, approfondire e infine comprenderne la visione”.Entro la fine del 2020 - conclude la nota - sarà ultimato il nuovo stabilimento della società ed Ecopol avrà la maggiore capacità produttiva in Europa, ma la strategia della società è di continuare a investire nei prossimi anni per soddisfare la domanda non solo del mercato europeo, ma anche di tutti i suoi clienti nel resto del mondo.