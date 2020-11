Debutto Ant, doccia fredda dalla Cina: slitta la quotazione

Alibaba

(Teleborsa) - Doccia fredda per Ant Group: la Borsa di Shanghai ha sospeso l'IPO inizialmente fissato per giovedì 5 novembre.Loha annunciato la decisione di far slittare lo sbarco della società controllata dal fondatore di, Jack Ma. Ma è stato convocato insieme al presidente di Ant, Eric Jing e all'amministratore delegato, Simon Hu per un incontro con i rappresentanti della banca centrale e l'autorità che vigila sulla Borsa.L'Ipo di Ant Group dovrebbe portare al collocamento di azioni per oltre 34 miliardi di dollari sia alla borsa di Hong Kong che a quella Shanghai.Sulla scia della notizia, il titolo Alibaba sta cedendo sui primi minuti scambi aa Wall Street oltre l'8%.