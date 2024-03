iVision Tech, ricavi per 9,50 milioni di euro nel 2023

iVision Tech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, ha chiuso il 2023 conconsolidati delle vendite pari a 9,50 milioni di euro. L'risulta essere pari a 2,13 milioni di euro, con un'rispetto al valore della produzione del 20,30%. Ild'esercizio è pari a 0,13 milioni di euro. L'risulta essere pari a 2,71 milioni di euro, con disponibilità liquide pari a 2,16 milioni di euro."A partire dalla quotazione, arrivata a meno di 3 anni dalla nascita di iVision Tech, il 2023 è statoe ha confermato la correttezza del nostro piano di sviluppo - ha commentato l'- La quotazione e il debutto in Borsa nell'agosto scorso, l'acquisizione e il salvataggio di un marchio storico e riconosciuto come il francese Henry Jullien, sono la testimonianza della solidità del nostro percorso riconosciuta dal mercato. Il tutto coronato dalla crescita a doppia cifra di ricavi e di margini e dal raggiungimento prima del tempo di alcuni obiettivi strategici prefissati in IPO, come il completamento della filiera dell'occhiale"."Il brand francese, infatti, ci permette di avere un nostro marchio stimato sia in Europa che negli USA, come confermato dall'apprezzamento riscontrato alle fiere di Milano e New York, mentre la recente acquisizione di IVILENS OOD, società bulgara produttrice di lenti, ci permetterà di, a partire dal design dell'occhiale fino al prodotto finito", ha aggiunto.