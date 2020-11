Appuntamenti e scadenze del 4 novembre 2020

BPER

(Teleborsa) -Forum P.A. Restart Italia: progettiamo insieme la ripartenza del Paese - Tappa autunnale del percorso RestartItalia, in modalità digitale, con eventi di scenario, speech di livello internazionale, talk di approfondimento, punti di vista delle aziende ICT, prospettive del Governo centrale e testimonianze delle amministrazioni localiStati generali della Green Economy 2020 - L'edizione sarà in modalità digitale in collegamento con Ecomondo Key-Energy. Parteciperanno 5 ministri e 80 relatori, rappresentanti del governo e delle istituzioni europee e rappresentanti di imprese green. Verrà presentato un pacchetto di proposte per il piano italiano di rilancio con l’utilizzo dei fondi di Next Generation. Il titolo della due giorni green sarà infatti "Il green deal al centro del Piano di rilancio per l’Italia – Una nuova fase per la green economy"Ecomondo e Key Energy 2020 Digital Edition - Ecomondo è l'appuntamento di riferimento in Europa per l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare. Si svolge con la 14a edizione di KEY ENERGY, vetrina internazionale di tecnologie e servizi per tutta la filiera dell'energia. Gli eventi si terranno su piattaforma digitaleCNEL - 17° Rapporto Audimob sulla mobilità degli italiani - La presentazione sarà in diretta streaming. Durante l’iniziativa dal titolo: "La mobilità in Italia tra la gestione del presente e le strategie per il futuro" si svolgerà una tavola rotonda. Previsti gli interventi di Gianfranco Battisti, AD e DG Ferrovie dello Stato Italiane, e di Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei TrasportiFOMC - Inizia la riunione di politica monetaria52° Giornata del Credito - La 52° Giornata del Credito – Competenza ed efficienza per la crescita del sistema: Intermediari finanziari, bancari e non, Imprese - è organizzata dall'Associazione Nazionale per gli Studio dei Problemi del Credito (ANSPC). Partecipa il Presidente Abi, Antonio PatuelliABI - Il Salone dei Pagamenti – Il futuro è nei nostri geni - L’iniziativa, organizzata da ABIServizi su innovazione e pagamenti, sarà totalmente digitale. Verranno trattati temi come payvolution, nuove tecnologie e sicurezza fisica e digitaleANASF Wbinar - L’imprenditore tra diversificazione, sostenibilità e filantropiaEU - Riunione ECOFINAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella depone una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto, sull'Altare della Patria, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze ArmateBOJ - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria9.30 - GSE - Nell'ambito della Digital Edition Key Energy 2020, GSE organizza la WebConference "La spinta delle rinnovabili e dell'efficienza energetica per il rilancio dell'economia nazionale. Le iniziative del GSE"- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive