SIMEST e Comitato Leonardo premiano la miglior tesi di Laurea sull'internazionalizzazione

(Teleborsa) - La, società del Gruppo CDP, aderisce all’iniziativaper l'undicesimo anno consecutivo, mettendo a disposizione unadel valore diIl riconoscimento sarà assegnato al neolaureato che avrà redatto la migliore tesi sul tema “Le imprese italiane e i mercati internazionali. La finanza del Sistema Italia per lo sviluppo della competitività", incentrato sull’internazionalizzazione, tenendo conto del merchant banking, delle tipologie di prodotti e servizi offerte dalle banche e dalle altre Istituzioni e dei vantaggi e dei rischi relativi a tali strategie."SIMEST quotidianamente supporta l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane, le aiuta a crescere, svilupparsi e diventare sempre più competitive per affrontare la sfida dei mercati globali ", sottolinea il Presidente di SIMEST,, ricordando che l'iniziativa serve a "sostenere i giovani talenti" ed il Made in Italy nel mondo.I Premi di Laurea del Comitato Leonardo contribuiscono ogni anno a supportare giovani laureati e studiosi di istituti universitari in tutta Italia ed hanno consentito di erogare, ad oggi, 196 borse di studio per un valore totale di circa 570.000 euro."L’emergenza sanitaria mondiale c’impone di consolidare i nostri investimenti in formazione, ricerca e conoscenza sostenendo i giovani nell’ingresso al mondo del lavoro", commenta, Presidente del Comitato Leonardo, ricordando che "il lavoro è competenza, creatività, flessibilità, teso alla valorizzazione dei talenti". "Investire nelle nostre aziende - aggiunge - significa investire nel Capitale umano che le conduce al successo del nostro Made in Italy”.Le tesi in lizza del Premio di laurea saranno esaminate tenendo conto dell’originalità dell’approccio, dell’adeguatezza del modello teorico di riferimento, del livello di approfondimento delle problematiche connesse allo sviluppo della competitività dell’impresa italiana nel processo di internazionalizzazione, della scelta delle strategie suggerite e dei case studies portati a supporto.