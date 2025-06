Mecaer Aviation Group, finanziamento per 7,5 milioni di euro da SIMEST

(Teleborsa) -, società italiana attiva a livello mondiale nella progettazione e produzione di componenti, sistemi e servizi per il settore dell'aeronautica, rafforza la propria presenza in Nord America supportata da un- la società del Gruppo CDP a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese italiane - del valore complessivo diIl finanziamento è destinato a sostenere un più ampio, oggi al centro di un'espansione strategica per rispondere a una domanda in costante crescita. In prossimità del sito di Laval (Montreal, Quebec), punto nevralgico delle attività produttive del Gruppo nel continente americano, Mecaer sta realizzando unnei trattamenti superficiali per componenti aeronautici ed in termini di rispetto ambientale.Una parte del finanziamento ha inoltre sostenuto l', realtà canadese specializzata nella lavorazione meccanica di precisione per il comparto aerospaziale. L'acquisizione, avvenuta nel corso del 2024, rappresenta un tassello fondamentale nel consolidamento della piattaforma nordamericana di Mecaer."L'espansione dello stabilimento di Laval e il consolidamento del polo canadese sono espressione della nostra strategia di crescita internazionale, che punta su tecnologie proprietarie, integrazione verticale e sviluppo di competenze ad alto valore aggiunto - commenta- Il supporto di SIMEST rappresenta un elemento chiave per potenziare il nostro presidio industriale nel continente nordamericano, con un impatto concreto in termini di capacità produttiva, efficienza, innovazione e sostenibilità".“Siamo lieti di supportare il percorso di sviluppo internazionale di Mecaer Aviation Group, realtà impegnata in un settore strategico come l'aerospazio, con una presenza industriale consolidata e un piano di crescita orientato all'innovazione e all'internazionalizzazione - ha dichiarato- Il nostro intervento conferma l'impegno di SIMEST a sostegno delle imprese italiane nella valorizzazione delle proprie competenze sui mercati globali, con l'obiettivo di generare ricadute industriali positive anche a livello nazionale".Con oltre 950 dipendenti, Mecaer Aviation Group opera oggi attraverso sedi situate strategicamente in Italia (Borgomanero, Monteprandone, Reggio Emilia), Canada (Laval - Montreal) e Stati Uniti (Philadelphia). Nel 2024 la società ha realizzato un, in miglioramento del 26% rispetto ai 178 milioni di euro dell'esercizio precedente: un risultato che conferma il trend di espansione del Gruppo, che nel 2021, anno di ingresso nel capitale dei nuovi azionisti (Fondo Italiano d'Investimento SGR e Stellex Capital Management), registrava ricavi per 139 milioni e negli ultimi tre anni ha visto una crescita superiore al 60%.