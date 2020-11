Appuntamenti e scadenze del 5 novembre 2020

3 D Systems

(Teleborsa) -Forum P.A. Restart Italia: progettiamo insieme la ripartenza del Paese - Tappa autunnale del percorso RestartItalia, in modalità digitale, con eventi di scenario, speech di livello internazionale, talk di approfondimento, punti di vista delle aziende ICT, prospettive del Governo centrale e testimonianze delle amministrazioni localiEcomondo e Key Energy 2020 Digital Edition - Ecomondo è l'appuntamento di riferimento in Europa per l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare. Si svolge con la 14a edizione di KEY ENERGY, vetrina internazionale di tecnologie e servizi per tutta la filiera dell'energia. Gli eventi si terranno su piattaforma digitaleABI - Il Salone dei Pagamenti – Il futuro è nei nostri geni - L’iniziativa, organizzata da ABIServizi su innovazione e pagamenti, sarà totalmente digitale. Verranno trattati temi come payvolution, nuove tecnologie e sicurezza fisica e digitaleFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiAssogestioni “Investire nel futuro: le strade dei megatrend” - Focus su come convogliare lo studio dei megatrend in soluzioni di investimento che permettano agli investitori di accedere a fonti di alpha sostenibiliFOMC - Conferenza stampa di Jerome Powell13.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti