Borse europee caute alla vigilia della BCE

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

Saipem

Banco BPM

Amplifon

Italgas

DiaSorin

Enel

Banca Ifis

SOL

Credem

D'Amico

Juventus

Ferragamo

Acea

Ariston Holding

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela, alla vigilia di quella che si prevede sarà una riunione "interlocutoria" per la BCE che domani annuncerà la sua politica monetaria. Il mercato, infatti, non si attende modifiche ai tassi di interesse, ma la conferma di un consenso per un taglio dei tassi già nella riunione di giugno.Sotto i riflettori anche la Federal Reserve dopo, a marzo, oltre le attese, che ha archiviato le speranze di un primo taglio dei tassi a giugno.Negativo l', in flessione dell'1,11%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,58%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 85,42 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +135 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,76%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,33%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,27%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 36.222 punti.Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che ilnella seduta del 10/04/2024 è stato pari a 2,86 miliardi di euro, in rialzo dell'8,28% rispetto ai precedenti 2,64 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,65 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,79 miliardi.di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,83%: una performance che fa riferimento alle scommesse sul progetto di privatizzazione ed alle congetture sull'eventuale arrivo di un partner, anche assicurativo.Ben impostata, che mostra un incremento del 3,44%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,48%.In luce, con un ampio progresso del 2,37%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,04%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,81%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,23%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,16%.di Milano,(+4,14%),(+2,16%),(+1,39%) e(+1,28%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,16%.In perdita, che scende del 4,85%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,34 punti percentuali.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,98%.