Didattica digitale integrata: via libera al CCNI. Firmata dichiarazione congiunta tra MI e sindacati

(Teleborsa) - Con laapposta anche dalla FLC-Cgil, appare ancora più evidente quanto sia stata provvidenziale nei giorni scorsi l', in un momento in cui il Governo si apprestava a imporre almeno il, quota oggi al, e sempre più estesa anche alle scuole primarie e secondarie di primo grado.Ilora, grazie anche a una nota interpretativa che uscirà nelle prossime ore concordata sempre tra OO.SS. e MI.anche unacon cui le parti s’impegnano all’apertura di une, entro il mese di novembre, di un altro di confronto sul lavoro agile per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario.L'intesa, nelle more di un intervento legislativo che Anief continua a ritenere necessario e urgente, prevede uno specifico impegno a convogliare le opportune risorse per facilitare ai docenti a tempo determinato l'erogazione della DDI, anche in termini di strumentazione e connettività.In arrivo anche una, per, mentre sulle misure da adottare in favore degli studenti disabili e, più in generale, degli alunni con bisogni educativi speciali, anche non certificati e compresi gli studenti a rischio digital divide, è già stata prodotta una specifica nota interpretativa del DPCM 3 novembre 2020."Abbiamo firmato il CCNI e siglato gli impegni assunti nella dichiarazione congiunta sulla didattica digitale integrata – commenta– per scongiurare la "giungla" interpretativa degli scorsi mesi e garantire piena autonomia agli organi collegiali delle scuole. Siamo pronti a vigilare perché i diritti degli insegnanti durante la DAD o la DDI siano rispettati nel momento di emergenza che sta attraversando il Paese".