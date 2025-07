Cyber security, al via iniziativa congiunta tra Sfera Defence (Olidata) e Be Innova

Olidata

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, ha comunicato l', società del Gruppo specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate nei settori della cybersecurity e dell'healthcare,, società del Gruppo SEAC, riconosciuta a livello istituzionale per il proprio ruolo attivo in contesti strategici, tra cui il Cyber Competence Building del Ministero degli Affari Esteri.L'iniziativa nasce dalla volontà comune di costruire un modello di collaborazione che valorizzi i rispettivi investimenti - economici, professionali e relazionali - dando vita a una(PMI), promuovendo al contempo soluzioni strutturate e scalabili a livello nazionale e internazionale.Per garantire l'attuazione concreta degli obiettivi è statoincaricato di monitorare le attività e assicurare il rispetto degli impegni assunti, secondo un approccio operativo trasparente, inclusivo e orientato ai risultati."In un mondo sempre più interconnesso è fondamentale individuare le migliori sinergie possibili per proteggere le informazioni e garantire la sicurezza delle infrastrutture digitali - ha detto il- Questa partnership rappresenta un significativo momento di sviluppo per l'azienda e costituisce impegno concreto per un ambiente digitale più sicuro e protetto per tutti".