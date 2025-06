Marelli, confronto al Mimit con vertici e sindacati. Urso: se necessario useremo anche Golden Power

Stellantis

(Teleborsa) - Si è svolto oggi a Palazzo Piacentini un incontro per vigilare sulla situazione del, a seguito dell’avvio ufficiale della procedura di, annunciato dall’azienda lo scorso 11 giugno. "Su questa vicenda siamo attenti e vigili, ben consapevoli del valore strategico dell'azienda - ha assicurato il ministro delle Imprese e del made in Italy,-. In questa fase possiamo agire su tre fronti: esercitare unaper garantire la continuità delle commesse, sensibilizzare eventuali attori industriali a partecipare alla procedura americana e valutare, se necessario, l’uso della, strumento che ci consentirebbe di tutelare l’operatività e la strategicità dell’azienda nel comparto dell’automotive nazionale".Durante il tavolo, è stata esaminata ladel gruppo Marelli, che ha avviato la procedura di ristrutturazione del debito con l’obiettivo di mantenere la continuità operativa e salvaguardare i livelli occupazionali. L’attenzione delle parti sociali si è focalizzata in particolare suidi, considerate le loro forti interconnessioni con la filiera di. È stata ribadita la necessità di garantire un presidio industriale e occupazionale in territori strategici per il comparto dell’automotive nazionale, in un momento di transizione tecnologica particolarmente delicato.Il Mimit ha fatto sapere che promuoverà una rper la salvaguardia dell’occupazione e della capacità produttiva nazionale.si sono detti preoccupati sia dai "possibili problemi coi fornitori capaci di incidere sulla normalità produttiva" che da quelli con i clienti, in particolare Stellantis. "Alcuni stabilimenti, a iniziare da Melfi, Sulmona, Bari e Caivano, stanno facendo ampio ricorso alla, anche a causa della dipendenza in tutto o in parte da Stellantis: sarà decisiva per il loro futuro la assegnazione di, o quanto meno la precisazione dei volumi delle forniture già pattuite", hanno sottolineato in una nota congiunta Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr."Il Governo deve attivarsi per individuare e promuovere l'arrivo di un possibileed in mancanza di esso non escludere la possibilità dell’nella compagine societaria", hanno aggiunto. I sindacati hanno fatto sapere che l’incontro si è chiuso con un aggiornamento tra la fine di luglio e l’inizio di agosto.