Banda ultralarga avanti tutta: il gap dell'Italia e la scommessa di Open Fiber

(Teleborsa) - Laè uno degli elementi cardine della strategia europea perché è legata all', uno dei principi cardine dell'Agenda ONU, e la sua diffusione è strettamente connessa allaed anche alledi rete. Ma qual è la situazione in Europa? E l'Italia a che punto è nella classifica?Sul tema torna Il Sole 24 Ore in un articolo firmato da Guido Romeo, "Banda larga, la lunga rimonta dell'Italia", che fa riferimento al- Digital Economy and Society Index della Commissione Europea, pubblicato nel giugno scorso, sintetizzando lo stato dell'arte nel 2019, prima che la pandemia di Covid-19 sconvolgesse l'Europa ed il mondo intero.Dal rapporto emerge chequanto ae diffusione della fibra, anche segrazie all'intervento dell'operatore, mentre ènella preparazione al("readiness"), collocandosi addirittura al terzo posto in UE, giacché sono state assegnate tutte le bande pioniere e sono stati lanciati i primi servizi commerciali. Grandisul fronte del, con un livello di competenze digitali ancora piuttosto basso (solo il 42% delle persone fra 16 e 74 anni ha competenze di base contro il 58% della UE) e con solo il 74% degli italiani che usa abitualmente internet.quanto a diffusione della, ma ancora insegue i campioni mondiali qualie, nell'ambito della UE,. Il nostro Paese, che nel 2000 era fra i campioni europei per cablaggio, si è ora riportato al, appena sotto la media europea, dopo esser finito al penultimo, appena sopra la Grecia. Nel 2019, la(Fiber to the home ovvero la fibra che dai cabinet arriva in casa) ha raggiunto ildal 24% del 2018 grazie ai 10 milioni di abitazioni raggiunte da Open Fiber, JV paritetica frae CDP, che si trova circa a metà strada sul programma di sviluppo al 2023.In questa posizione, l'Italia è appena sotto lache si colloca, sicuramente davanti a Francia e Gran Bretagna, ma a metà strada rispetto ai campioni europei, come la Danimarca, che vanta una connettività in fibra in media al 60% (90% nele zone urbane).Il vero, che spiega questo gap, è la, dove fino al 10% delle abitazioni non è raggiunta neanche da una rete fissa ed il 41% non dispone di banda larga. Questo gap è un problema che affligge non solo l'Italia, ma anche altri Paesi europei come Bulgaria, Finlandia, Lettonia, Romania, Polonia, Lituania, Malta, Portogallo, Grecia, Francia e Spagna. In Italia il, ma anche in Lombardia, a causa dell'esistenza diLa corsa agli investimenti sulla fibra nel mondo è partita da tempo, dati i grandi vantaggi in termini di costi e guasti/manutenzioni, cosìha completato lo switch-off del rame nel 2018, la giapponeseci arriverà nel 2023 e la svedesenel 2024. Anche la spagnolae la francesesono in corsa, mentre, ma forse la data slitterà di qualche anno.r, operatore di telecomunicazioni wholesale partecipato pariteticamente da, ha un ambizioso obiettivo: arrivare a connettere in banda larga(compreso il Fixed wireless access) per arrivare a colmare il gap con l'UE. Un target che non è neanche lontano, dal momento che si appresta aconcablate initaliani.Open Fiber ha messo sul piatto complessivamente undi euro, che le consentirebbe di conquistare ilper connessioni FTTH, dopo Telefonica ed Orange.Un piano importante che ha consentito all'Italia di registrare la più elevata crescita in Europa fra il 2017 ed il 2018 (+43,1%) e la seconda più elevata fra il 2018 ed il 2019, raggiungendo unaper un totale di 8,2 milioni di abitazioni. Tanto per fare un paragone l'incumbent della rete in rameha solo l'11,1% in FTTH ed è al quarto posto come operatore dopo Fastweb,e WINDTRE.L'ascesa di Open Fiber si fonda su unadella controllante Enel, che si è proposta come una, grazie a due considerazioni: laelettrica, sovrapponibile fino all'80% al tracciato delle comunicazioni, i grandiin fibra, che consente di stendere lunghi tratti senza ripetizione di segnale, consentendo dicontro le 10.400 della rete in rame di TIM, e di(20 operatori al dettaglio contro i 3 della fibra di TIM). Di qui, gli ampidella rete in fibra in termini di(meno centrali e personale) ed in termini di, dato che uno studio di Arthur D. Little individua un tasso di guasti fra 2,5 e 15 volte inferiori alla rete in rame, un tasso di manutenzione fino a 7 volte inferiore e consumi energetici da 2,2 a 6,7 volte minori.Last but non least, proponendosi come operatore Wholesale, Open Fiberal dettaglio e la nascita di una moltitudine di operatori, come conferma l'esperienza e il successo di Eolo in Lombardia.