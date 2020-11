Coronavirus, nelle ultime 24 ore 32.191 nuovi casi e 731 morti

(Teleborsa) - Sonoore a fronte di 208.458 tamponi effettuati. Aumenta il numero di decessi che con 731 morti (ieri erano stati 504) si avvicina al record registrato lo scorso 3 aprile (766). I nuovi ricoveri in terapia intensiva sono stati120. Questi i numeri del"Ormai c'è una sorta di stabilizzazione del numero di test positivi giornalieri, forse con leggera flessione" ha spiegato in conferenza stampa ilIn diminuzione, sebbene ancora elevato, ilche scende al al, due punti e mezzo percentuale in meno rispetto a ieri (era al 17,92%).Secondo icomplessivamente gli attualmente positivi in Italia sono 733.810, con un incremento rispetto a ieri di 16.026: di questi, 33.074 sono ricoverati nei reparti ordinari e 3.612 in terapia intensiva dove i letti attivabili, secondo quanto affermato oggi dal presidente Iss Silvio Brusaferro, sono 11mila. I guariti e i dimessi dall'inizio dell'epidemia sono 457.798, 15.434 in più rispetto a lunedì.A livello regionale la più colpita rimane lacon 8.448 nuovi positivi, seguita da(+3.124) e(+3.019). Seguono(+2.606),(+2.361),(+2.538), ed(+2.219).