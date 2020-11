Mattarella ha firmato il ddl Bilancio. Si lavora al decreto ristori ter

(Teleborsa) - Il Presidente della Repubblica,, nella serata di ieri ha firmato il, che è stato quindi presentato alla, dove inizierà l'iter per l'esame e l'approvazione. La legge di Bilancio era stata bollinata, nel pomeriggio, dalla. La manovra, che si compone di 229 articoli, valeed è per buona parte in. Sarà la prima legge di bilancio ad essere coperte dai fondi europei del, che arriveranno però a partire dal 2021.Proprio per questo, la versione finale del disegno di legge include unper anticipare le risorse del Recovery fund. La dotazione è di 34,775 miliardi per il 2021, 41,3 miliardi per il 2022 e 44,573 miliardi per il 2023: in. Le risorse del Fondo sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.I grandi capitoli di spesa della manovra sono i 3 miliardi per l', i 5 miliardi per il rifinanziamento dellae i 4 miliardi al fondo per idelle attività più colpite dalla pandemia. Il provvedimento ha anche previsto la proroga fino al 31 marzo per il divieto di, che rimborsi cash-back per chi paga con carte e bancomat saranno esentasse, 2 miliardi in più nel 2021 per il fondo per l', 400 milioni per il fondo del ministero della Salute per l'acquisto deie dei farmaci anti Covid-19 e il rinnovo del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo al Sud, tra le altre cose.Nel frattempo, il Governo è al lavoro per il, che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri già giovedì e venerdì. In questo proveddimento, che dovrebbe valere, ci saranno risarcimenti alle aziende delle aree diventate rosse negli ultimi giorni e l'allargamento dei codici Ateco inclusi. La misura potrebbe non essere finanziata in deficit, perchè potrebbero essere usate risorse già stanziate quest'anno ma non impegnate su altre misure anti Covid.