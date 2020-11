Terna, in piano al 2025 investimenti accelerano a 8,9 miliardi

Terna

(Teleborsa) - Il Piano 2021-2025 diprevededi Gruppo nel 2025 in crescita a 3,04 miliardi di euro ed un Ebitda a 2,21 miliardi di euro, con una crescita media annua (Cagr) nell'arco di Piano di entrambi gli indicatori di oltre il 4 per cento., in particolare, è previsto che i ricavi crescano a 2,57 miliardi di euro e l’Ebitda a 1,84 miliardi di euro.Previsto in miglioramento anche l’di Gruppo che porterà a un utile per azione (EPS) di 39 centesimi di euro nel 2021 e di 49 centesimi nel 2025, con una crescita media annua nell’arco di Piano di oltre il 5%.Per quanto riguarda la, dal 2021 al 2023 si prevede un CAGR del dividendo per azione (DPS) pari all’8%, rispetto al dividendo di competenza dell’esercizio 2020. Per gli anni 2024 e 2025 si prevede un payout del 75%, con un dividendo minimo comunque garantito pari al dividendo di competenza dell’esercizio 2023.Il piano "punta a confermare e rafforzare il ruolo centrale di Terna quale regista e abilitatore del sistema energetico italiano e della transizione energetica per consentire al nostro Paese di raggiungere gli obiettivi della riduzione del 55% delle emissioni al 2030 e per arrivare a zero emissioni al 2050".Per raggiungere gli obiettivi nazionali e, allo stesso tempo, dare un contributo decisivo al rilancio dell'economia post-Covid, Terna ha deciso di imprimere una accelerazione aglinelle attività regolate"il livello più alto mai previsto da Terna per il nostro Paese", in crescita del 22% rispetto al piano precedente presentato lo scorso marzo. In base ai criteri della Tassonomia Europea in corso di definizione, il 95% di questi impieghi sono per loro natura sostenibili. Le attività di sviluppo saranno focalizzate lungo tre direttrici strategiche: Attività regolate Italia, Attività non regolate e Internazionale ed è previsto che gli, di cui 1,4 miliardi nel 2021."Attraverso questo Piano Industriale, con uno sguardo al contesto mediterraneo di cui l’Italia è il naturale hub energetico” - ha dichiarato. "Gli investimenti che metteremo in campo nei prossimi cinque anni rappresentano un formidabile volano per la ripresa e porteranno benefici a tutti gli italiani:. L’Italia ha delle opportunità eccezionali: Terna, regista e guida del sistema elettrico, vuole renderle possibili”.