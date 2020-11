Coronavirus, Moody's: scenario 2021 resta positivo ma attenzione alla seconda ondata

(Teleborsa) - La risalita deidache sta frenando in questa ultima parte del 2020 la ripresa porrà sotto pressione di nuovo legiàdopo la contrazione causata dalla prima ondata pandemica.È quanto ha affermato da. Secondo l'agenzia di rating, infatti, l'esposizione alle ricadute negative della nuova ondata resta concentrata in alcuni settori più esposti, tra cui uno dei maggiormente vulnerabili è l'. In un aggiornamento delle sue valutazioni, Moody's ha ribadito che lodi base sul 2021 è di crescita, ma il riaccendersi dei contagi e dei ricoveri in alcune regioni mette in rilievo i rischi di nuovi indebolimenti, con eventuali lockdown.Per questo Moody's ha ipotizzato anche uno, che vedrebbe l'innescarsi di trasmissioni di rischi tramite i canali economici, finanziari e delle politiche, che al momento non si stanno però verificando, ha precisato l'agenzia. Gli altri settori più esposti segnalati sono l'e leal dettaglio.sono invece ritenuti più resilienti alla pandemia.